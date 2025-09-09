نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " التعليم " ندرس تقديم حافز شهري بقيمة ألف جنيه للمعلمين اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل "حتى انتهاء العام الدراس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علم موقع '"دوت الخليج" أن الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كشف خبر سار خلال لقائه اليوم مع مديري مدارس المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية اليوم، حيث كشف دراسة تقديم حافز شهري بقيمة ألف جنيه للمعلمين اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل وحتى انتهاء العام الدراسي.

وكان قد كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن الوزير محمد عبداللطيف سيعقد صباح اليوم، اجتماعًا موسعًا مع مديري المدارس الابتدائية والإعدادية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد المصدر، أن الهدف من هذه الاجتماعات هو تذليل أي عقبات قد تواجه المدارس، ومتابعة خطط سد العجز في المعلمين، وخفض الكثافات داخل الفصول، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب.

واختتم المصدر بتمني أن يترجم هذا الجهد المبذول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع مع بداية العام الدراسي الجديد، متمنيًا أن يكون عامًا موفقًا لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

كان قد اجتمع وزير التربية والتعليم، الأسبوع الماضي مع مديري المدارس الثانوية بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات المباشرة مع القيادات المدرسية تعد إجراء غير معتاد في السنوات السابقة، لكنها تعكس حرص الوزارة على متابعة التفاصيل الميدانية وضمان جاهزية المدارس منذ اليوم الأول للدراسة.