تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 06:24 مساءً - تنقل قناة أون سبورت مباراة مصر وبوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

ويضم الاستوديو التحليلي كوكبة من النجوم هم محمد عمر ،حازم إمام،نادر السيد وعماد متعب ومن الملعب المراسل محمد طه، وسيعلق على المباراة أيمن الكاشف فى القناة الصوتية الأولى ومؤمن حسن في القناة الصوتية الثانية.

مباراة مصر وبوركينا فاسو تقام في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والرابعة عصراً بتوقيت بوركينا فاسو.

ينتظر منتخب مصر مواجهة الليلة ضد بوركينا فاسو والتي قد تحسم التأهل إلى كأس العالم 2026.

قطع منتخب مصر خطوة كبيرة نحو التأهل لكأس العالم 2026 بعد أن فاز على ضيفه إثيوبيا 2-صفر في ختام مباريات الجولة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنهائيات.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في مباراته الليلة أمام بوركينا فاسو في الجولة الثامنة ليتأهل رسميا لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

تأهل منتخب مصر للنهائيات ثلاث مرات عامي 1934 و1990 بإيطاليا و2018 في روسيا ولم يتخط الدور الأول في المرات الثلاثة أو يحقق أي فوز.

ورفع منتخب مصر رصيده الى 19 نقطة من 7 مباريات متصدرا المجموعة الأولى وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني برصيد 14 نقطة وبفارق 10 نقاط عن سيراليون الثالثة.

وتوقف رصيد إثيوبيا عند ست نقاط وفقدت كل آمالها في التأهل لكأس العالم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد وصف مواجهة مصر وبوركينا فاسو بأنها واحدة من أقوى خمس مباريات في التصفيات الأفريقية خلال شهر سبتمبر، مشيرًا إلى أن الفوز سيمنح الفراعنة بطاقة العبور المباشرة إلى كأس العالم دون انتظار الجولتين المتبقيتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو في أكتوبر المقبل.