نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تدين بأشد العبارات العدوان الصهيوني على قطر: جريمة إرهابية وتهديد مباشر للأمن القومي العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت نقابة الصحفيين بأشد العبارات الجريمة الإرهابية، التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها العاصمة القطرية الدوحة في محاولة لاغتيال قيادات من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على سيادة دولة عربية شقيقة.

وأدانت النقابة هذا العدوان الغاشم، الذي يجسد البلطجة الصهيونية، ويشكل امتدادًا لسياسة الإرهاب المنظم، الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، فإنها تؤكد أن هذا العمل الإجرامي يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، ويكشف الطبيعة الإرهابية لحكومة الكيان الصهيوني.

وحمّلت النقابة الولايات المتحدة الأمريكية المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة، باعتبارها الحليف والشريك الإستراتيجي لإسرائيل، والداعم العسكري والسياسي الأول لسياساتها العدوانية، وتدين بشدة سياسة الكيل بمكيالين، التي تنتهجها واشنطن في تعاملها مع القانون الدولي.

وطالبت النقابة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالتحرك الفوري لردع هذه الممارسات الإجرامية، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني، وضد سيادة الدول العربية.

وعبّرت النقابة عن تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادةً وشعبًا، وتؤكد أن الاعتداء على الدوحة هو اعتداء على كل العواصم العربية، وتدعو كل القوى الحية في العالم إلى رفض الإرهاب الإسرائيلي الأمريكي الممنهج، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال.