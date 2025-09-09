نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة والآثار يبحث مع مؤسس ورئيس مجلس إدارة NG Hotels Group التركية فرص الاستثمار الفندقي في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، Nafi Güral مؤسس NG Hotels Group التركية، وErkan Güral رئيس مجلس إدارة المجموعة، والوفد المرافق لهما، خلال زيارتهم الحالية إلى مصر، وذلك لبحث فرص الاستثمار الفندقي بالوجهات السياحية الساحلية المصرية.

حضر اللقاء محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والسيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والسيد أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير بالوفد التركي، مؤكدًا على حرص الدولة المصرية على دعم وتشجيع الاستثمارات السياحية والفندقية، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية متميزة وفرص استثمارية واعدة.

كما استعرض استراتيجية الوزارة للتوسع في الطاقة الفندقية من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية لمواكبة النمو المتوقع في حركة السياحة الدولية الوافدة إلى مصر، خاصة في ظل الأداء الإيجابي الذي يشهده القطاع في أعداد السائحين خلال النصف الأول من العام الجاري.

كما أشار الوزير إلى أن المقصد السياحي المصري شهد خلال الفترة من يناير حتى يوليو من العام الجاري زيادة ملحوظة في أعداد السائحين الأتراك بلغت 56.5%مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعزيز وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق التركي إلى المقصد المصري.

كما استعرض الوزير أعداد الغرف الفندقية في مصر، خاصة بمدن شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي، والتي أبدت المجموعة اهتمامًا بالاستثمار فيها، كما ألقى الضوء على مدينة مرسى علم بما تمتلكه من مقومات سياحية وفرص استثمارية واعدة.

من جانبه، استعرض Erkan Güral حجم أعمال المجموعة منذ تأسيسها عام 2008، وعدد الفنادق التي قامت بافتتاحها في العديد من الوجهات السياحية بدولة تركيا، إضافة إلى خططها المستقبلية للتوسع، معربًا عن تطلع المجموعة لضخ استثمارات في مصر، ولا سيما في المجال الفندقي، مؤكدًا استعداد المجموعة للتعاون مع المستثمرين المصريين في هذا الإطار.

