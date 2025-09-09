نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين يناشد الرئيس بالعفو عن الزميلين محمد أكسجين وحسين كريم.. ويجدد مطالبَه بإخلاء سبيل الزملاء المحبوسين احتياطيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناشد خالد البلشي نقيب الصحفيين الرئيس السيسي بإصدار عفو رئاسي عن الزميلين الصحفيين محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ(محمد أكسجين)، وحسين علي أحمد كريم وشهرته (حسين كريم) الصادر ضده حكم بالحبس على ذمة القضية رقم 26 لسنة 2021م حصر أمن دولة، وذلك في إطار التوجيه الرئاسي للجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن مجموعة من المحكوم عليهم، استجابة لمطالبات ذويهم لمنحهم فرصة جديدة في حياتهم، والعودة إلى أسرهم والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية،

الجدير بالذكر أن الزميل محمد أكسجين محكوم عليه في القضية رقم 855 لسنة 2020م حصر أمن دولة والمقيدة تحت رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، وهي ذات القضية المقضي فيها بمعاقبة علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح وآخرين.

وجدد نقيب الصحفيين مطالبه ومطالب النقابة للنائب العام، بمراجعة أوضاع وإخلاء سبيل أكثر من 19 زميلًا صحفيًا محبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن بينهم 14 زميلًا تجاوزت فترات حبسهم عامين كاملين.

وأرسل نقيب الصحفيين قائمة بأسماء الزملاء المحبوسين إلى مكتب النائب العام، وإلى كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي.

وجدد نقيب الصحفيين مطالبه، ومطالب النقابة الدائمة بإخلاء سبيل كل المحبوسين على ذمة قضايا رأي.

وكانت نقابة الصحفيين قد عقدت أمس، جلسة نقاش حضرها عدد كبير من الصحفيين، ورؤساء التحرير، وشارك فيها الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين؛ لمناقشة وضع خارطة طريق لإصلاح أوضاع الصحافة، وطالب المشاركون في الندوة بضرورة إصدار قانوني حرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، والإفراج عن المحبوسين في قضايا رأي، كما قدموا العديد من التوصيات، التي تضمن تطوير الصحافة.