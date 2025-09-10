نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعة العربية تدين القصف الإسرائيلي على الدوحة وتعلن تضامنها الكامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عن إدانته الشديدة للقصف الإسرائيلي الغاشم على العاصمة القطرية الدوحة، باعتباره خرقًا جسيمًا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، واعتداء سافرًا على سيادة دولة قطر الشقيقة وأمنها.

ويؤكد المجلس على الرفض المطلق ويدين بأشد العبارات هذا الاعتداء الإسرائيلي باعتباره انتهاكًا جسيمًا لسيادة دولة عربية، وتصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا غير مقبول يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويحذر من مغبة الخطوات التصعيدية الإسرائيلية التي تضع أمن واستقرار

المنطقة على المحك.

ويعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع دولة قطر الشقيقة وضمان استقرارها وسلامة

مواطنيها وأراضيها، والدعم لأي إجراءات تتخذها لحماية أمنها وسيادتها.

ويطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في المنطقة واعتداءاتها المتواصلة على دول المنطقة، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية.