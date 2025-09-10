- 1/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع الإشغالات والتعديات بشوارع ضياء والعريش وترسا وعز الدين عمر وفيصل بالطالبية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الطالبية في شن حملات علي مدار اليوم لرفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام التي تعيق حركة المرور وتسبب إزعاجًا للمواطنين.
وقد استهدفت الحملات شوارع ترسا، عز الدين عمر، فيصل، ضياء، والعريش بنطاق حي الطالبية، حيث تم رفع إشغالات المحال والمنشآت التجارية والباعة الجائلين، وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري.
وأكد محافظ الجيزة أن الحملات مستمرة بشكل يومي للتصدي لكافة أوجه الإشغال والتعدي مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع الحملات حامد سلامه رئيس حي الطالبية واللواء دكتور حسن دكروري مدير شرطة المرافق والأجهزة المعنية.