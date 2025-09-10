أخبار مصرية

عاجل- هزة أرضية بقوة 4.6 ريختر تضرب البحر الأحمر على بعد 208 كم من بورتسودان

أحمد جودة - القاهرة - هزة أرضية بقوة 4.6 ريختر تضرب البحر الأحمر على بعد 208 كم من بورتسودان

أخبار مصر

الأربعاء 10/سبتمبر/2025 - 05:17 ص 9/10/2025 5:17:16 AM

صورة أرشيفية

هزة أرضية بقوة 4.6 ريختر تضرب البحر الأحمر على بعد 208 كم من بورتسودان، أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل عن وقوع هزة أرضية في البحر الأحمر بلغت قوتها نحو 4.6 درجة على مقياس ريختر، وذلك فجر اليوم.

وأوضح المركز أن الهزة الأرضية وقعت على مسافة 208 كيلومترات شرق مدينة بورتسودان بشمال شرق السودان، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تُعد من أكثر المناطق النشطة زلزاليًا على امتداد البحر الأحمر.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن خسائر بشرية أو مادية نتيجة الزلزال، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الموقف ورصد أي توابع قد تحدث خلال الساعات المقبلة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

