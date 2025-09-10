عاجل- هزة أرضية بقوة 4.6 ريختر تضرب البحر الأحمر على بعد 208 كم من بورتسودان

أحمد جودة - القاهرة - هزة أرضية بقوة 4.6 ريختر تضرب البحر الأحمر على بعد 208 كم من بورتسودان

هزة أرضية بقوة 4.6 ريختر تضرب البحر الأحمر على بعد 208 كم من بورتسودان، أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل عن وقوع هزة أرضية في البحر الأحمر بلغت قوتها نحو 4.6 درجة على مقياس ريختر، وذلك فجر اليوم.

وأوضح المركز أن الهزة الأرضية وقعت على مسافة 208 كيلومترات شرق مدينة بورتسودان بشمال شرق السودان، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تُعد من أكثر المناطق النشطة زلزاليًا على امتداد البحر الأحمر.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن خسائر بشرية أو مادية نتيجة الزلزال، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الموقف ورصد أي توابع قد تحدث خلال الساعات المقبلة.