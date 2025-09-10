نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تراجع التضخم في مصر إلى 13.9%.. مؤشرات إيجابية على تحسن الاقتصاد وتخفيف أعباء الأسر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المعدل السنوي للتضخم العام في حضر الجمهورية واصل تراجعه ليسجل 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو 2025.

وعلى أساس شهري، سجّل التضخم العام -0.5% في يوليو 2025، وهو ما يعد استمرارًا للمسار النزولي للتضخم للشهر الثاني على التوالي.

فيتش

وأكد التقرير أن هذا التراجع جاء نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها انحسار حدة التطورات الشهرية للتضخم إلى جانب السياسة النقدية المتبعة، بما يعكس تحسن التوقعات المستقبلية لمعدل التضخم.

وفي هذا السياق، أشارت وكالة "فيتش" إلى أن انخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة على المدى القصير من شأنه أن يخفف الضغوط الواقعة على ميزانيات الأسر المصرية، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الاقتصاد الكلي وتحسن البيئة المعيشية.