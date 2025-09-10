نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين العرب" يدين العدوان الغاشم لإسرائيل على دولة قطر الشقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي شنته إسرائيل أمس على دولة قطر الشقيقة الأمر الذي يُعتبر استفزازًا لدولة عربية وانتهاكا لسيادتها.

وقال في بيان له، إن هذا العدوان يعتبر تصعيدًا خطيرًا من جانب إسرائيل، نظرًا لما سبق لها أن قامت باستهداف طهران وصنعاء وبيروت، بتشجيع من الولايات المتحدة، التي تُعتبر ضالعة في هذا العدوان، وذلك بإعطاء إسرائيل الضوء الأخضر للقيام بهذا العدوان الغادر على دولة قطر.

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب، كافة المنظمات الإعلامية الدولية، بإدانة هذا العدوان الغاشم ضد دولة قطر الشقيقة، كما يطالب مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بإدانة هذا العدوان الغاشم ضد دولة قطر؛ حيث يُعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.