نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور "الأورمان" يستغيثون بوزير التعليم: "بعد 7 سنوات دراسة ألماني.. المدرسة تُلزم الطلاب بالفرنسية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة الأورمان الخاصة – أرض الجمعية – بإمبابة، استغاثة عاجلة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدما قررت إدارة المدرسة إلغاء مادة اللغة الألمانية التي يدرسها الطلاب منذ أكثر من 7 سنوات، وإجبارهم على التحول لدراسة اللغة الفرنسية بشكل مفاجئ.

وأكد أولياء الأمور أن هذا القرار غير منطقي ويُعد بمثابة صدمة لأبنائهم، حيث من المستحيل على الطلاب الانتقال إلى لغة جديدة بعد كل هذه السنوات من دراسة الألمانية، وهو ما يُهدد مستقبلهم التعليمي.

وأشاروا إلى أنهم تقدموا بعدة شكاوى رسمية عبر الخط الساخن لرئاسة مجلس الوزراء وكذلك إلى مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أملًا في التدخل العاجل ووقف هذا القرار.

وطالب أولياء الأمور وزير التربية والتعليم بالتحرك السريع لإنقاذ الطلاب وإعادة الأمور إلى نصابها، مؤكدين أن جريدة دوت الخليج تتبنى عرض شكواهم وتنقل صوتهم للمسؤولين.