نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا السياحة والآثار والعمل يوقعان بروتوكول تعاون بشأن شروط وضوابط الترخيص لوحدات الإقامة الفندقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقّع، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، ومحمد جبران وزير العمل، بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، بروتوكول تعاون بين الوزارتين، بشأن شروط وضوابط الترخيص لوحدات الإقامة الفندقية وذلك في إطار حرص وزارتي السياحة والآثار والعمل على تحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة آمنة بوحدات الإقامة الفندقية "شقق الأجازات".

يأتي توقيع هذا البروتوكول في ضوء تعاون الوزارتين لتوفير أكبر قدر من الحماية للعاملين والسائحين المقيمين بوحدات الإقامة الفندقية "شقق الأجازات "Holiday Home، بما يساهم في تعزيز جودة الخدمات السياحية المقدمة والارتقاء بمستوى السلامة بهذه الوحدات.

وبمقتضتى هذا البروتوكول يُسمح لوزارة العمل التحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعاملين والسائحين المقيمين بهذه الوحدات، وفقًا للقوانين واللوائح المتبعة في هذا الشأن؛ طبقًا للمواصفات الواردة بالقرار الوزاري الذي أصدره وزير السياحة والآثار، في شهر أبريل الماضي، بشأن شروط وضوابط ترخيص "شقق الأجازات"، وذلك عن طريق تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة السياحة والآثار والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل لمعاينة هذه الوحدات.

يُعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو ترسيخ بيئة آمنة ومستدامة في القطاع السياحي، وتعزز من تنافسية المقصد السياحي المصري وتدعم خطط الدولة في توفير وحدات لإقامة السائحين، في إطار جهودها لزيادة الطاقة الفندقية بمصر لاستيعاب الزيادة المتوقعة بأعداد السائحين الوافدين لمصر خلال الفترة القادمة.

حضر مراسم التوقيع من وزارة السياحة والآثار السيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية..ومن وزارة العمل المهندس خالد عبد الله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، والمهندس محمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.