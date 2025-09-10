نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يستقبل رئيسة حكومة تونس ويشيد بجهود قيس سعيد في الإصلاح والتنمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية، السيدة سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، في إطار زيارتها الرسمية إلى مصر لترؤس وفد بلادها في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

إشادة بجهود الإصلاح في تونس

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجه تحياته إلى الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، مشيدًا بما يبذله من جهود كبيرة في قيادة مسار الإصلاح، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في تونس الشقيقة.

تعزيز العلاقات المصرية التونسية

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على دعم مصر الكامل لمسيرة الإصلاح في تونس، مشددًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص على دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.