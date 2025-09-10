نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الأوقاف تنظّم ندوات حول "نبي الرحمة ﷺ في شهر مولده" بـ(1860) مسجدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الأزهر الشريف، ندوات علمية ضمن فعاليات برنامج "المنبر الثابت"، تحت عنوان: "نبي الرحمة ﷺ في شهر مولده"، وذلك عقب صلاة العشاء، بـ(1860) مسجدًا بمختلف محافظات الجمهورية.

شارك في الندوات عدد من علماء الأوقاف والأزهر الشريف، الذين استعرضوا سيرة النبي ﷺ ومكانته العالية، مسلطين الضوء على القيم الأخلاقية والإنسانية التي تحلّت بها شخصيته ﷺ، مثل: الرحمة، والتسامح، والعدل، وحسن التعامل مع الناس.

وأوضح العلماء أن الهدف من هذه الندوات هو تعريف المجتمع بصفات النبي ﷺ الرحيمة، وتعاليمه السمحة، التي تشكّل نموذجًا في تطبيق القيم الدينية والأخلاقية في الحياة اليومية، وتُعزّز الوسطية والاعتدال في السلوك الفردي والجماعي.

وتأتي هذه الندوات في إطار جهود وزارة الأوقاف المستمرة لترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، ونشر الفكر الوسطي المستنير، بما يُسهم في تعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على النسيج الاجتماعي.