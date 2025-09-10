نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحوث الري: تعزيز التعاون بين المعاهد البحثية لوضع حلول علمية وتطبيقية تدعم تنمية واستدامة البحيرات الشمالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار تعزيز التعاون بين المعاهد البحثية لوضع حلول علمية وتطبيقية تدعم تنمية واستدامة البحيرات الشمالية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، نظم معهد بحوث الشواطئ اليوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025، ورشة عمل بعنوان "تنمية البحيرات الشمالية"، شهدت حضورًا مميزًا لعدد كبير من قيادات وباحثي المركز والمعاهد التابعة له.

وقد شارك في فعاليات الورشة الدكتور أيمن السعدي نائب رئيس المركز لشئون الخطة البحثية، إلى جانب السيد الأستاذ الدكتور/ ياسر رسلان مدير معهد بحوث الشواطئ.



وتضمن برنامج الورشة عددًا من العروض البحثية المتخصصة، أبرزها:



عرض معهد بحوث الشواطئ لنتائج نموذج هيدروديناميكي ثنائي الأبعاد لمحاكاة حركة المياه داخل البحيرة، كأداة لفهم ديناميكيات التلوث وحركة المياه والمغذيات.

عرض تقديم لـ الدكتورمحسن يسري مدير المعامل المركزية للرصد البيئي، بعنوان "تحليلات حول نوعية مياه البحيرة ومؤشرات جودتها".



استعراض الدكتورة إيمان نوفل نائب مدير معهد البحوث الجوفية، لدراسات حول الخزانات الجوفية بالسواحل ومناطق البحيرات وتفاعلها مع المياه السطحية.

مناقشة الدكتور محمود رشدي مدير معهد التغيرات المناخية وآثارها البيئية، للدراسة المرتقبة بشأن التأثيرات البيئية على البحيرات وأهمية دمج نتائجها في دعم متخذي القرار عند التخطيط.



وختامًا، قدّم معهد بحوث الصرف عرضًا حول جودة مياه المصارف المغذية للبحيرة، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة في تحديد حجم الملوثات الواصلة إليها.

وتأتي هذه الجهود البحثية المتكاملة في إطار مساعي المركز القومي لبحوث المياه لوضع خريطة طريق علمية تسهم في الإدارة الرشيدة للموارد المائية، والاستغلال الأمثل لها، مع الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة البحيرات الشمالية.

كما أن في إطار حرص رئاسة المركز القومي لبحوث المياه على متابعة الدراسات البحثية والأعمال الفنية التي تنفذها المعاهد التابعة له، عقد الدكتورشريف محمدي رئيس المركز اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025 اجتماعًا مع كل من الدكتور أيمن السعدي نائب رئيس المركز لشئون الخطة البحثية، والدكتورإسلام صبري الزايد – مدير المكتب الفني لرئيس المركز.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم إنجازه من أعمال فنية في إطار الخطة البحثية للعام الحالي، ومتابعة الجهود المبذولة لدعم قطاعات وهيئات الوزارة بالأبحاث التطبيقية والدراسات العلمية.

كما تضمن الاجتماع مناقشة استعدادات المركز للاحتفال بمرور خمسين عامًا على إنشائه (اليوبيل الذهبي)، والذي سيقام ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2025، حيث يجري التنسيق لتنظيم جلسات علمية وفعاليات متنوعة تسلط الضوء على دور المركز وإنجازاته في دعم منظومة إدارة الموارد المائية في مصر وتعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي.