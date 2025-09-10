الرئيس السيسي وأمير الكويت يدينان الاعتداء الإسرائيلى السافر على قطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 04:28 مساءً - أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد تبادلًا للرؤى بشأن المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها الاعتداء الإسرائيلى السافر على دولة قطر الشقيقة، حيث أعرب الزعيمان عن إدانتهما الكاملة لهذا الهجوم، باعتباره انتهاكًا صارخا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، وتعديا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة، وأكدا تضامنهما الكامل مع دولة قطر فى هذا الظرف الدقيق، ودعمهما لجهودها الرامية إلى الحفاظ على أمنها واستقرارها، خاصة فى ظل انخراطها مع مصر فى جهود الوساطة لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية التى خلفتها الحرب الإسرائيلية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاتصال تناول أيضًا تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، حيث أكد الجانبان توافق الرؤى بشأن ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار، وادخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بكميات كافية، وإدانة التصعيد العسكرى الإسرائيلى، والرفض القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين أو تحويل القطاع إلى منطقة غير قابلة للحياة، كما تم التشديد على أهمية تحرك المجتمع الدولى بشكل عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وخفض التوتر فى المنطقة، وإطلاق عملية سياسية جادة تفضى إلى تنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل.

وذكر المتحدث الرسمى أن الاتصال شهد كذلك اتفاق الرئيس وأمير الكويت على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، تعزيزًا للروابط الأخوية التاريخية والوثيقة التى تجمع بين مصر والكويت.