التعليم: التربية الدينية مادة أساسية تدرس بكافة الصفوف الدراسية فى جميع المراحل التعليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 05:24 مساءً - أصدر الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم قرارا وزاريا تفعيلا لتعديلات قانون التعليم، ونص على أن مادة التربية الدينية مادة أساسية تدرس بكافة الصفوف الدراسية فى جميع المراحل التعليمية وفقا للمحتوى والدرجات المقررة لها بالقرارات الوزارية الخاصة بكل مرحلة، ويشترط للنجاح فيها الحصول على نسبة 70%؜ على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلى لدرجات الطالب.

ونصت المادة الثانية من القرار الوزارى على أن تقوم الإدارة المركزية المختصة بالتعليم العام بوضع الخطط اللازمة لتنظيم مسابقات دورية فى التربية الدينية، ويُمنح المتفوقون فيها مكافآت وحوافز، بعد اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (1) من قانون التعليم، والمعدلة بالقانون رقم (169) لسنة 2025.