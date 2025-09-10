شعرت بإعياء.. الداخلية تكشف تفاصيل وقعة اتهام سيدة لسائق برش مخدر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 05:24 مساءً - فى إطار كشف حقيقة خبر تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى بمحاولة تخدير إحدى السيدات بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 / الجارى تبلغ لقسم شرطة 15مايو بأنه حال إستقلال (سيدتين – مقيمتان بدائرة القسم) لسيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى لتوصيلهما لمحل سكنهما ولدى وصولهما شعرت إحداهما بحالة إعياء فقامت الأخرى بالإستغاثة بالمارة ظناً منها بقيام السائق برش مادة مخدرة ، وتمكنت بمساعدة الأهالى من الإمساك به (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة التبين) .. وبمواجهته أنكر ما جاء بأقوالهما وأقرا بأنه فوجئ بصراخ إحداهما فتوقف بالسيارة ، ولم يتم العثور بحوزته على ثمة عبوات بها مواد مخدرة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.