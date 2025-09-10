نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب وزير الصحة يتفقد منشآت صحية بأبو قرقاص بالمنيا لدعم جودة الخدمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية لمنشآت صحية بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لمتابعة الأداء الميداني، رصد التحديات، وتطبيق حلول فورية لتحسين الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجولة شملت وحدة طب الأسرة بإتليدم التابعة لمبادرة “حياة كريمة” حيث تفقد نائب الوزير غرف الاستقبال، المؤشرات الحيوية، التطعيمات، الطوارئ، والصيدلية، موجهًا بتسريع الميكنة، وصيانة شبكة الصرف الصحي، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية. كما اطمأن على تطبيق إجراءات السلامة ووجه بتنظيم قوافل طبية لتعريف المواطنين بالخدمات.

كما زار نائب الوزير مشروع إنشاء مستشفى أبو قرقاص المركزي ضمن “حياة كريمة”، والمتوقع تسليمه عام 2025. يضم المستشفى أقسام الطوارئ، الأشعة، 18 عيادة خارجية، الغسيل الكلوي (57 وحدة)، بنك الدم، الصيدلية، العلاج الطبيعي، الحروق (14 سريرًا)، المناظير، الإقامة (42 سريرًا، 2 غرفة عزل، 9 أجنحة)، الرعاية المركزة (30 سريرًا، 10 للأطفال)، الولادة (3 غرف طبيعية، غرفة قيصرية، 25 حضانة)، و3 غرف عمليات.

رافقه في الجولة الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والمهندس عمرو عايد، مساعد الوزير للتحول الرقمي، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيسة الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمود عمر عبدالوهاب، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمنيا.