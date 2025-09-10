نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "العلوم الصحية" تشارك في معرض ومؤتمر "إيجي هيلث" 18 سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك النقابة العامة للعلوم الصحية، في معرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة "إيجي هيلث"، المنعقد هذا العام في دورته الخامسة، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، في الفترة بين 18 و20 سبتمبر الجاري، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة.

يجتمع في هذا الحدث، الخبراء والهيئات والوزارات والجهات المسؤولية، والهيئات العربية للصحة، وبمشاركة وزارة الصحة، والصناعة، والشباب والرياضة، وهيئات الدواء، والشراء الموحد، والرعاية الصحية، والاعتماد والرقابة الصحية، والتأمين الصحي الشامل، وعدد من الشركات الوطنية.

يزور المؤتمر عشرات الآلاف من الزوار من 20 دولة، هي مصر، البحرين، جيبوتي، العراق، الأردن، ليبيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات، اليمن، الكويت، لبنان، موريتانيا، السعودية، نيجيريا، جزر القمر.

قال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن النقابة تشارك في المعرض والمؤتمر في مجال الطب المخبري، وذلك في جناح B3، حيث أن الأطباء، والأخصائيين والفنيين من أبناء العلوم الصحية، فريق عمل واحد متكامل، لخدمة المنظومة الصحية والمرضى.

ويحصل المشاركون في المؤتمر على شهادات معتمدة من المجلس الصحي المصري، وبما يعزز الاستفادة العلمية والمهنية في مجال عملهم، من خلال منصة مصرية أفريقية كبرى، تعرض الخبرات الوطنية والدولية، بما يدعم استخراج وتجديد تراخيص مزاولة المهنة التي يطلبها المجلس الصحي المصري، ولذلك طالب نقيب العلوم الصحية أبناء المهنة بالمشاركة في فعاليات المؤتمر والمعرض.

ويعرض المؤتمر أحدث التقنيات العالمية في مجال المختبرات الطبية، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فيها.

ومن المنتظر ان تكرم نقابة العلوم الصحية، أوائل الجمهورية من الدفعات، كتقليد سنوي بدأته العام الماضي، وحثهم النقيب العام على استكمال تعليمهم العالي، والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم، لانعكاس ذلك على عملهم.