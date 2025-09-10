نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الحكومة تقر تعديلات تشريعية ومشروعات خدمية وتعليمية كبرى خلال اجتماعها السابع والخمسين برئاسة مدبولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الحكومة تقر تعديلات تشريعية ومشروعات خدمية وتعليمية كبرى خلال اجتماعها السابع والخمسين برئاسة مدبولي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه السابع والخمسين اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة على عدد من مشروعات القوانين والقرارات المهمة التي تستهدف دعم خطط الدولة التنموية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعديلات تشريعية لتعزيز الدور الرقابي النووي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، بهدف تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وضمان الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة الذرية بما يحمي الإنسان والبيئة والممتلكات.

قرارات تخصيص أراضٍ وتنمية صناعية

الموافقة على إعادة تخصيص 343.95 فدان بمدينة برج العرب الجديدة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.

اعتماد مشروع قرار بنقل تبعية ميناء أبو طرطور إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

شراكة تعليمية مصرية ـ صينية

وافق المجلس على إنشاء "كلية بنها ووهان للدراسات العليا" بجامعة بنها بالتعاون مع جامعة ووهان الصينية، بما يعزز التبادل الأكاديمي وإعداد كوادر بحثية مؤهلة لقيادة التنمية والابتكار.

تعاقدات خدمية وبنية تحتية

أقر مجلس الوزراء عددًا من التعاقدات لتلبية احتياجات المواطنين، أبرزها:

توريد شهادات مؤمنة لوزارة التعليم العالي لضمان مكافحة التزوير.

استكمال تجهيزات فرع أكاديمية الفنون بالإسكندرية.

تجديد عقد استئجار مستودع عائم للبوتاجاز لتأمين احتياجات البلاد.

تصنيع مقاعد للمدارس بمحافظة أسيوط.

تطوير المنظومة الإلكترونية للهيئة المصرية للشراء الموحد.

دعم التخطيط العمراني ومشروعات النفع العام

مد العمل ببروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى لمدة عام إضافي.

الموافقة على 31 مشروع نفع عام في عدة محافظات، منها إنشاء مدارس، ومعاهد أزهرية، ومحطات صرف صحي وري بالطاقة الشمسية، ومكاتب بريد.

قرارات لتعزيز الاستثمارات وتطوير البنية التحتية

اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بعدد من الموضوعات.

تخصيص أراضٍ لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار لتنفيذ أنشطة عمرانية وتجارية وإدارية.

اعتماد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية لاستكمال أعمال 121 مشروعًا في مجالات النقل والإسكان والتنمية المحلية والتعليم العالي.

قرارات ختامية

مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب بنظام "المستضيف" لمدة عام إضافي.

اعتماد التعاقد مع القطاع الخاص لتنمية الثروة الحيوانية بمحافظة البحيرة على مساحة 600 فدان.

صرف التعويضات الاجتماعية لمستحقيها بمحافظة الإسكندرية لصالح مشروع القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان.

الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم مع اليونان لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.