عاجل- الحكومة تمدد مهلة توفيق أوضاع الأجانب بنظام المستضيف حتى سبتمبر 2026

أحمد جودة - القاهرة - الحكومة تمدد مهلة توفيق أوضاع الأجانب بنظام المستضيف حتى سبتمبر 2026

في خطوة تستهدف ضبط أوضاع الأجانب المقيمين داخل البلاد بصورة غير شرعية، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة توفيق الأوضاع وتقنين الإقامة للأجانب بنظام "المستضيف" لمدة عام إضافي، وذلك حتى 18 سبتمبر 2026، بدلًا من انتهاء المهلة الحالية في 18 سبتمبر الجاري.

ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام المقيمين بشكل غير قانوني لتسوية أوضاعهم بما يتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة، وبما يحقق الاستقرار الأمني والاجتماعي، ويعزز مناخ جذب الاستثمارات والعمالة الشرعية داخل مصر.