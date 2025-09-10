نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: كلمة السيسي في قمة البريكس تجسد الموقف المصري الثابت وتدعو لإصلاح النظام العالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الكلمة بأنها شديدة التميز، شاملة، وجامعة، كونها عبرت على لسان كل المنصفين في العالم عن حقيقة ما يحدث من عدوان في قطاع غزة.

كما أكد مدبولي أن دعوة الرئيس لإصلاح النظام العالمي ومنظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن تمثل صرخة من أجل العدالة والتوازن الدولي، بجانب تأكيده على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول البريكس لمواجهة التحديات المشتركة.

كلمة الرئيس السيسي في قمة البريكس

أكد رئيس الوزراء أن كلمة الرئيس السيسي جاءت جامعة في توصيف ما يحدث من حرب غادرة وظالمة في قطاع غزة، حيث شدد الرئيس على رفض مصر الكامل لسياسات التهجير القسري التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وعلى الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية كقضية مركزية لا تقبل المساومة أو التصفية.

دعوة لإصلاح النظام العالمي ومجلس الأمن

أوضح مدبولي أن الرئيس السيسي شدد خلال كلمته على أن العالم أصبح في حاجة ملحة لإصلاح حقيقي وجذري في منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بحيث يقوم النظام الدولي على أسس العدالة وعدم التمييز بين الدول، ويعكس صوت الشعوب في القرارات المصيرية التي تؤثر على السلم والأمن العالميين.

تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول البريكس

لفت رئيس الوزراء إلى أن الرئيس السيسي دعا أيضًا إلى تعميق التعاون الاقتصادي والمالي بين دول البريكس، والعمل على زيادة حجم المعاملات المالية والتجارية فيما بينهم، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التنمية المشتركة لشعوب هذه الدول.

كلمة تعبر عن الموقف المصري الجامع

اختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن كلمة الرئيس في القمة كانت شاملة، عكست الموقف المصري الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وأظهرت حرص مصر الدائم على العدالة الدولية، وعلى بناء نظام عالمي أكثر توازنًا، وفي الوقت نفسه طرحت رؤية مستقبلية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الصاعدة ضمن مجموعة البريكس.