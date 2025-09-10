نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزراء التموين والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون 26 معرض "أهلًا مدارس" بنطاق المحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالإنابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء المعرض الرئيسي لـ "أهلًا مدارس" بحي العمرانية لتوفير الأدوات المدرسية والسلع للمواطنين بأسعار مخفضة وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تلبية متطلبات الأسر المصرية بأسعار مناسبة.

كما افتتح الوزراء ومحافظ الجيزة عبر تقنية الفيديو كونفرانس 25 معرضًا آخر تغطي مختلف أنحاء المحافظة لتمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستفادة من التخفيضات المقدمة بالمعارض.

وتفقد وزراء التموين والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة باكيات العارضين لمتابعة تنوع المنتجات المطروحة وجودتها والتأكد من توافر المستلزمات الدراسية والسلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وخلال الافتتاح أشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إلى أن هذه المعارض تمثل فرصة مميزة لتلبية احتياجات سكان المحافظة من المستلزمات المدرسية بمختلف أنواعها إلى جانب السلع الغذائية والمنزلية وذلك بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 20%.

وأكد محافظ الجيزة أنه رُوعي خلال تسكين العارضين أن يتم توفير مختلف المنتجات والسلع التي تلبي تطلعات واحتياجات جميع شرائح المواطنين.

وأضاف النجار أن المعارض التي جرى افتتاحها اليوم شملت مناطق الهرم والدقي والعمرانية وأبوالنمرس ومنشأة القناطر والصف والحوامدية والبدرشين والواحات البحرية والطالبية وجنوب الجيزة وكرداسة والمنيرة الغربية والعياط وأطفيح والعجوزة والوراق وإمبابة وأوسيم وبولاق الدكرور بالإضافة إلى مدن حدائق أكتوبر والشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر بإجمالي 26 معرضًا.

كما شدد المحافظ على أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة تتابع بشكل مستمر أسعار السلع المعروضة وجودتها داخل المعارض لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم السماح بوجود أي مخالفات بما يضمن حصول المواطنين على منتجات آمنة وذات جودة عالية.

واختتم المهندس عادل النجار تصريحاته مؤكدًا أن المحافظة حريصة على التوسع في إقامة هذه المعارض لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وتوفير احتياجات المواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن.

