نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنظام المكافأة: الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين بجميع المديريات.
ولمن يرغب بمعرفة الشروط والتسجيل يقوم بالدخول على الرابط التالي:
https://awkafonline.gov.eg/competitions/13/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A3%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA