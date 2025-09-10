أخبار مصرية

بنظام المكافأة: الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة

0 نشر
0 تبليغ

بنظام المكافأة: الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنظام المكافأة: الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين بجميع المديريات.

ولمن يرغب بمعرفة الشروط والتسجيل يقوم بالدخول على الرابط التالي:
https://awkafonline.gov.eg/competitions/13/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A3%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا