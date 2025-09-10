نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جديدة لتوزيع درجات الشهادة الإعدادية وأعمال السنة بدءًا من 2027 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل جديدة تخص نظام التقييم وتوزيع الدرجات لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بعد اعتماد القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2027، الذي أصدره محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، متضمنًا تعديلات جوهرية على المادة السابعة من القرار 137 لسنة 2024 الخاص بتنظيم التقويم التربوي الشامل بالمرحلة الإعدادية.

وبموجب التعديلات، تم تحديد خطة توزيع الدرجات للصف الثالث الإعدادي (شهادة إتمام التعليم الأساسي) وفق نظام يوازن بين أعمال السنة وامتحانات نهاية العام، حيث جاءت المواد الأساسية كالتالي:

ـ اللغة العربية والخط العربي: الدرجة الكلية 80 (16 أعمال سنة + 64 امتحان).

ـ اللغة الإنجليزية: الدرجة الكلية 60 (12 أعمال سنة + 48 امتحان).

ـ الرياضيات: الدرجة الكلية 60 (12 أعمال سنة + 48 امتحان).

ـ العلوم: الدرجة الكلية 40 (8 أعمال سنة + 32 امتحان).

- الدراسات الاجتماعية: الدرجة الكلية 40 (8 أعمال سنة + 32 امتحان).

ليصبح مجموع درجات المواد الأساسية 280 درجة، موزعة بواقع 56 درجة لأعمال السنة و224 درجة لامتحانات نهاية العام.

وشددت الوزارة على أن درجات الطالب سيتم احتسابها وفق معادلة تشمل 40% من نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول، و40% من امتحان الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى 20% من درجات أعمال السنة.

أما أعمال السنة نفسها، فقد تم توزيعها على أربعة محاور أساسية:

ـ الحضور والمواظبة بنسبة 5%.

ـ التقييم الأسبوعي بنسبة 5%.

ـ السلوك والانضباط بنسبة 5%.

ـ كشكول الحصة والواجبات بنسبة 5%.

كما أوضحت الوزارة أن المدارس الرسمية والخاصة للغات ستطبق نظامًا إضافيًا يشمل فترتين للمستوى الرفيع بدرجة إجمالية 50، وفترة واحدة للغة الأجنبية الثانية بدرجة 40، ليصبح إجمالي الفترات الأسبوعية 20.5 فترة.

وفيما يخص المدارس الرياضية، أُضيفت أربع فترات تدريبية في مادة التربية الرياضية بدرجة إجمالية 100، منها 10 درجات للتدريب الصيفي، ليصل عدد الفترات الأسبوعية إلى 21.5 فترة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مادة التربية الدينية ستظل مادة نجاح ورسوب، ويُشترط حصول الطالب فيها على 70% على الأقل من الدرجة الكلية المقررة.

ويبدأ تطبيق هذه التعديلات بشكل رسمي اعتبارًا من العام الدراسي 2027/2028، في إطار خطة الوزارة لتطوير نظم التقييم وتحقيق العدالة والشفافية في قياس مستوى الطلاب.