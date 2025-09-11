نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصادرات المصرية تنمو 20%.. والحكومة تستهدف مضاعفة العوائد لدعم السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الصادرات المصرية تنمو 20%.. والحكومة تستهدف مضاعفة العوائد لدعم السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الصادرات المصرية حققت خلال العام الجاري نموًا بنسبة 20%، مشددًا على أن الدولة تستهدف الحفاظ على هذا المعدل التصاعدي والعمل على زيادته في السنوات المقبلة، باعتبار ملف التصدير أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.

التصدير ركيزة أساسية للنمو

أوضح مدبولي أن الحكومة تنظر إلى ملف التصدير باعتباره أداة رئيسية لزيادة موارد النقد الأجنبي، وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات، مشيرًا إلى أن التوسع في الصادرات يعزز من قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية وتوسيع قاعدة الإنتاج.

استراتيجية لزيادة الصادرات

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل وفق خطة متكاملة تستهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، من خلال زيادة التواجد في الأسواق الإفريقية والعربية والدولية، إلى جانب تشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة التي تنافس عالميًا وتدعم شعار "صُنع في مصر".

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وشدد مدبولي على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ترتكز على رفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي، بما ينعكس على معدلات النمو ويوفر المزيد من فرص العمل، موضحًا أن نمو 20% خلال عام واحد يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة.

حوافز للمصدرين وتشجيع القطاع الخاص

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في تقديم الحوافز والدعم للمصدرين، مع تشجيع القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في تحقيق قفزات نوعية في حجم الصادرات، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.