مدبولي يطمئن المواطنين: لا زيادة في أسعار الكهرباء خلال المرحلة الحالية

في رسالة طمأنة للمواطنين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة لن تشهد أي زيادة في أسعار الكهرباء خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن الحكومة تدرك حجم الأعباء المعيشية، وتسعى إلى تخفيف الضغوط على الأسر المصرية.

الحكومة تتحمل الأعباء

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تتحمل فروق التكلفة الناتجة عن أسعار الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن قرار تثبيت أسعار الكهرباء يأتي في إطار حرص الحكومة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان استمرار حصول المواطنين على الخدمة بأسعار مناسبة دون تحميلهم أعباء إضافية.

دعم متواصل للقطاع

وأضاف مدبولي أن قطاع الكهرباء والطاقة من القطاعات الحيوية التي تحرص الدولة على استدامة دعمه، مؤكدًا أن الحكومة تستثمر بشكل مستمر في تطوير البنية التحتية للكهرباء وشبكات النقل والتوزيع لضمان استقرار الخدمة وتحسين جودتها.

خطوة في إطار العدالة الاجتماعية

وأكد رئيس الوزراء أن قرار عدم رفع الأسعار يعكس توجه الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال موازنة تكلفة الإنتاج مع قدرة المواطنين على السداد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع جهود الدولة في تنفيذ المبادرات الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.

رسالة طمأنة للمواطن

اختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين إدارة الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار الأسعار والخدمات الأساسية، مشددًا على أن المواطن المصري يظل دائمًا في قلب الأولويات الحكومية.