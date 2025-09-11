نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: نستهدف خفض الدين العام لمستويات تاريخية غير مسبوقة في المقال التالي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة تعمل وفق خطة اقتصادية واضحة تهدف إلى خفض معدلات الدين العام إلى مستويات لم تشهدها مصر من قبل، مشددًا على أن ذلك يأتي ضمن أولويات الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.

إجراءات لضبط المالية العامة

وأوضح مدبولي أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات الإصلاحية في السياسة المالية والنقدية، انعكست على تحسن المؤشرات الاقتصادية، ومن بينها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تهيئ البيئة المناسبة لتحقيق مستهدفات خفض الدين.

خفض الأعباء على الأجيال القادمة

وأضاف رئيس الوزراء أن خفض الدين العام ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو التزام وطني يهدف إلى تقليل الأعباء على الأجيال القادمة، وتحرير المزيد من الموارد التي يمكن توجيهها للاستثمار في قطاعات التنمية الأساسية، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية.

ثقة في الاقتصاد المصري

وأشار مدبولي إلى أن استمرار انخفاض معدلات التضخم وتحسن مؤشرات النمو يعزز من ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، ويجعل خفض الدين هدفًا واقعيًا يمكن تحقيقه في المدى القريب، خاصة مع استمرار خطط الحكومة في تعظيم موارد الدولة وزيادة حصيلة الصادرات.

رسالة للمواطنين

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن المواطن المصري سيشعر تدريجيًا بثمار هذا التوجه الاقتصادي، حيث يتيح خفض الدين مساحة أكبر لزيادة الإنفاق على الخدمات العامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.