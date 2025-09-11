نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: المرحلة الثانية من "حياة كريمة" تركز على رفع مستوى الخدمات وتطوير البنية الأساسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: المرحلة الثانية من "حياة كريمة" تركز على رفع مستوى الخدمات وتطوير البنية الأساسية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مبادرة "حياة كريمة" تمثل المشروع القومي الأضخم في تاريخ مصر، مشددًا على أن المرحلة الثانية التي بدأت الدولة في تنفيذها ستشهد التركيز على استكمال وتوسيع نطاق المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة في القرى المصرية.

أولوية لتطوير البنية الأساسية

أوضح رئيس الوزراء أن أولويات المرحلة الثانية من المبادرة تتضمن رفع كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير شبكات الكهرباء والطرق الداخلية، بما يضمن تحسين مستوى البنية التحتية داخل القرى، وتوفير خدمات أساسية تليق بالمواطن المصري.

الارتقاء بالقطاع الصحي والتعليمي

وأضاف مدبولي أن الخطة تشمل أيضًا تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية، ودعم المستشفيات المركزية، بجانب إنشاء مدارس جديدة وصيانة المدارس القائمة، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في المناطق الريفية.

تمكين اقتصادي وفرص عمل

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الثانية ستولي اهتمامًا كبيرًا بملف التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التدريب للشباب والمرأة، بما يضمن تنمية متكاملة تحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

رسالة للمواطنين

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بالانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن "حياة كريمة" ليست مجرد مشروعات خدمية، بل هي رؤية متكاملة لبناء مستقبل أفضل للمصريين في الريف.