وزير الأوقاف ينعى والد العضو المنتدب التنفيذي للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف

أحمد جودة - القاهرة - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والد المهندس يسري عبد الرازق أحمد شرشر، العضو المنتدب التنفيذي للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

وإذ يتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء والمواساة إلى المهندس يسري شرشر، فإنه يدعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)