نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية «خطوط جوية منتظمة» بين مصر ونيوزيلندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية «خطوط جوية منتظمة» الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلندا، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني والنقل الجوي بين البلدين.

موافقة برلمانية سابقة

وكان مجلس النواب قد وافق على الاتفاقية خلال جلسته المنعقدة في 26 مايو 2025، تمهيدًا لإقرارها بشكل رسمي ودخولها حيز التنفيذ، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والسياحي بين مصر ونيوزيلندا.

تعزيز التعاون الدولي

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الدولة المصرية على توسيع شبكة خطوط الطيران وربط مصر بشكل أكبر بالأسواق العالمية، بما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي ودولي لحركة الطيران، ويدعم جهودها في تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات.