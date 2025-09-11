نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تكشف تفاصيل الخطة الوطنية للنهوض بالسياحة وجذب الاستثمارات حتى 2030 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ خطة وطنية شاملة تستهدف تطوير قطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين حتى عام 2030.

وأوضح أن هذه الخطة تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور السياحة كأحد أهم مصادر العملة الأجنبية ومحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.

تطوير المقاصد السياحية وإنشاء مدن جديدة

وأشار الحمصاني إلى أن الخطة تتضمن تطوير المواقع السياحية البارزة مثل الساحل الشمالي الغربي وساحل البحر الأحمر، بجانب إنشاء منتجعات ومدن سياحية جديدة، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، بما يعزز مقومات الجذب السياحي ويرفع القدرة الاستيعابية لاستقبال السائحين.

تسهيلات للمستثمرين عبر الرخصة الذهبية

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الاستثمارات السياحية عبر تيسير إجراءات التراخيص وتسريع إنشاء المشروعات باستخدام الرخصة الذهبية، ما يساهم في تقليل زمن التنفيذ وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مع تحسين مناخ الاستثمار في مختلف القطاعات.

الترويج الرقمي ودعم البنية التحتية

ولفت الحمصاني إلى أن الحملات الرقمية والمنصات الإلكترونية تلعب دورًا محوريًا في الترويج لمصر عالميًا، مشيرًا إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير المزارات السياحية في جنوب سيناء والمواقع الأثرية والتاريخية على مستوى الجمهورية سيمنح القطاع دفعة قوية خلال الفترة المقبلة.

استدامة المشروعات السياحية

وشدد المتحدث على أن الحكومة تتابع عن قرب كافة مشروعات تطوير البنية التحتية السياحية لضمان استدامتها وتلبية النمو المتوقع في أعداد السائحين، بما يعزز من قدرة مصر التنافسية في السوق السياحي الإقليمي والدولي.