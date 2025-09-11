نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منال عوض تلتقى الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير لبحث مختلف الجوانب البيئية للمتحف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، لبحث مختلف الجوانب البيئية، بما في ذلك قياس الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطة المتحف خلال مراحل التشغيل، والتي تمت وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى والمهندس إيمن رفاعى مدير عام التخفيف وأسواق الكربون، والدكتورة الشيماء عيد رئيس جهاز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمتحف، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن المتحف المصري الكبير يعد من أهم المشروعات القومية، مشيرة إلى أن حصول المتحف المصري الكبير على تقرير معتمد دوليًا لقياس انبعاثاته الكربونية خلال مراحل تشغيله، بعد المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وبالتعاون مع المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، يعد خطوة تعكس التزامه بالمعايير الدولية للحفاظ على البيئة، وتؤكد التزام مصر بدمج مفاهيم الاستدامة البيئية داخل أكبر صروحها الثقافية والتاريخية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن هذه الخطوة مهمة ضمن خطة شاملة تستهدف خفض البصمة الكربونية للمتحف عبر تحسين كفاءة الطاقة، إدارة أفضل للموارد، تعزيز الاعتماد على ممارسات صديقة للبيئة.

وأشارت د. منال عوض، إلى إجراء تقييم شامل للبصمة الكربونية، حيث تم حصر الانبعاثات الناتجة عن مراحل التشغيل التجريبي لعامى ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، وتم اعتماد الحساب من قبل جهات معتمدة مثل المجلس المصرى للإعتماد EGAC والتحقق من صحته من خلال وحدة التقرير والتحقق بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومنظمة إيدج، مشيرة إلى قيام وزارة البيئة بالتنسيق مع سكرتارية اتفاقية التغيرات المناخية بالأمم المتحدة لتحقيق التعادل الكربوني للمتحف عن فترة التشغيل التجريبي.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أنه يتم التنسيق مع إدارة المتحف على عدد من الخطوات المستقبلية، ومنها إعداد تقرير بصمة كربونية عن الانبعاثات الناتجة عن فعاليات الحفل الرسمي لافتتاح المتحف، إعداد تقرير بصمة كربونية عن فترة تشغيل المتحف لعام 2025.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غنيم على أهمية التنسيق الدائم مع وزارة البيئة، حيث أن المتحف يعد أول متحف مصرى يحصل على شهادة بأنه متحف صديق للبيئة، مشيرا إلى حرص هيئة المتحف على تطبيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، من خلال الإهتمام بتطبيق المعايير البيئية.

وأوضحت الدكتورة الشيماء عيد ان هيئة المتحف حريصة على تطبيق المعايير البيئية من خلال ووجود وسائل مواصلات ذكية وخضراء كمترو الأنفاق وسيارات الكهرباء، ويعمل على ترشيد استهلاك الماء، كما يقوم بإستخدام الخلايا الشمسية لتوفير الكهرباء.