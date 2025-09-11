نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء اجتماع اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية برئاسة رئيسى وزراء البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح اليوم الخميس اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته التونسية سارة الزعفراني، لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

توقيع وثائق تعاون جديدة

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع توقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم في مجالات استراتيجية تمثل أولوية لمصر وتونس، بما يعزز الشراكة الثنائية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المرحلة المقبلة.

مجلس الأعمال المصري التونسي

عقب انتهاء المباحثات الرسمية، يفتتح رئيسا الحكومة مجلس الأعمال المصري التونسي، والذي يهدف إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص في البلدين، وتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات المشتركة.

مضاعفة التبادل التجاري

كما تتناول أعمال اللجنة سبل تفعيل خطة مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس ليصل إلى مليار دولار خلال العامين المقبلين، وذلك من خلال إزالة العقبات أمام حركة السلع وزيادة التعاون في القطاعات الإنتاجية والخدمية.