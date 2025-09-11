نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يوافق على إسقاط الجنسية المصرية عن عرفات محمد عيسى (التفاصيل والأسباب) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 الصادر اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 57 لسنة 2025 بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين.

تفاصيل قرار إسقاط الجنسية

ونصت المادة الأولى من القرار على: «الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ عرفات محمد عيسى أبوزيد – من مواليد محافظة قنا بتاريخ 18 أكتوبر 1981، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق».

الأسباب القانونية

جاء القرار استنادًا إلى القوانين المنظمة للجنسية المصرية، والتي تمنع المواطنين من الالتحاق بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة أو ترخيص رسمي مسبق من السلطات المصرية المختصة، وهو ما خالفه المواطن المذكور.

سياق القرارات الحكومية

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات التي تصدرها الحكومة وتنشرها الجريدة الرسمية بشكل دوري، والتي شملت خلال الفترة الأخيرة قرارات رئاسية وحكومية تتعلق بالاتفاقيات الدولية، وإنشاء كليات جديدة، وكذلك قرارات تخص الثروات المعدنية.