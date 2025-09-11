نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قليل.. توقيع وثائق تعاون جديدة بين مصر وتونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مراسم توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر وتونس، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة المنعقدة اليوم الخميس، برئاسته ورئاسة سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة.

الاجتماعات تهدف إلى بحث سبل دفع التعاون الثنائي في مجالات متنوعة تمثل أولوية للبلدين، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وتونس.

افتتاح مجلس الأعمال المصري التونسي

ومن المقرر أن يفتتح رئيسا حكومتي البلدين فعاليات مجلس الأعمال المصري التونسي، حيث يتم استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص في كل من مصر وتونس، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية.

مضاعفة حجم التبادل التجاري

كما تتضمن أعمال اللجنة بحث خطط مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس ليصل إلى مليار دولار خلال العامين المقبلين، في إطار حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.