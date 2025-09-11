نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.. مصر وتونس توقعان اتفاقيات تعاون جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة التونسية، اليوم الخميس، مراسم توقيع عدد من وثائق التعاون المشتركة بين مصر وتونس، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة المنعقدة بالقاهرة.

الاجتماعات تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وبحث فرص دفع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

مضاعفة حجم التبادل التجاري

وتتضمن أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية هذا العام بحث آليات مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس ليصل إلى مليار دولار خلال العامين المقبلين، مع التركيز على فتح أسواق جديدة وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي.

دعم الاستثمارات المشتركة

كما تشمل المباحثات استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في قطاعات الطاقة، النقل، الزراعة، والصناعات التحويلية، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين على ضخ مزيد من الاستثمارات المشتركة.