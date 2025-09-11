نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤتمر صحفي لرئيسي وزراء مصر وتونس عقب اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسارة الزعفراني رئيسة حكومة تونس، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة المنعقدة بالقاهرة.

توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين

وكان رئيسا الوزراء قد شهدا في وقت سابق توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر وتونس، والتي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية وبحث فرص دفع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في قطاعات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل.

انطلاق مجلس الأعمال المصري التونسي

ومن المقرر أن يفتتح الجانبان فعاليات مجلس الأعمال المصري التونسي، الذي يركز على استعراض الفرص الواعدة لضخ استثمارات القطاع الخاص في البلدين، إلى جانب مناقشة آليات زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى مليار دولار خلال العامين المقبلين.