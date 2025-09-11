نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق تعاون لتعزيز العلاقات المشتركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقب ترؤسهما اليوم أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، التي استضافتها العاصمة الإدارية الجديدة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسارة الزعفراني رئيسة حكومة تونس، مراسم توقيع 8 وثائق تعاون في عدد من المجالات الاستراتيجية التي تستهدف دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وجاءت هذه المراسم لتؤكد عمق الروابط بين القاهرة وتونس، وسعيهما المشترك إلى بناء شراكات تحقق مصلحة الشعبين.

اتفاقيات في مجالات الصحة والشباب والتجارة

بدأت مراسم التوقيع بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية، حيث وقعها عن الجانب المصري الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وعن الجانب التونسي سمير عبدالحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط.



كما شهدت الاجتماعات توقيع برنامجين تنفيذيين للتعاون في مجالي الشباب والرياضة للأعوام 2026-2027، حيث وقعها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من الجانب المصري، وسمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات من الجانب التونسي.

دعم تنمية الصادرات والمشروعات الصغيرة

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات، وقعها المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية من الجانب المصري، ووزير التجارة وتنمية الصادرات من الجانب التونسي.



وفي مجال دعم رواد الأعمال، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقعها باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات من الجانب المصري، ومحمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة ممثلًا عن بلاده.

التعاون في الشئون الاجتماعية وحماية المستهلك

شهدت المراسم كذلك توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية بين الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي من الجانب المصري، وسمير عبدالحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط من الجانب التونسي.

كما جرى توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، وقعها من مصر الدكتور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، فيما مثل تونس سفيرها بالقاهرة محمد بن يوسف.

تعاون دبلوماسي وتوقيع المحضر الختامي

وفي إطار تعزيز التعاون الدبلوماسي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية، والأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، وقعها السفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ومحمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة.

واختتمت المراسم بتوقيع محضر الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني، بما يجسد التوافق على دفع مسيرة التعاون في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.