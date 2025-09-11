نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر وتونس توقعان اتفاقيات تعاون في مجالات الصحة وتنمية الصادرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، مراسم توقيع عدد من الوثائق الرسمية على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة التي عُقدت اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي هذا التوقيع ليؤكد عمق العلاقات الثنائية بين مصر وتونس ورغبتهما في توسيع مجالات التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

تعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية

وفي إطار أعمال اللجنة، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية، حيث وقعها من الجانب المصري الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومن الجانب التونسي وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية والبحث العلمي الطبي وتطوير الأنظمة الصحية.

برامج تنفيذية في الشباب والرياضة

كما شهدت الاجتماعات توقيع برنامجين تنفيذيين للتعاون في مجال الشباب والرياضة للأعوام 2026 – 2027.

وقد وقع الاتفاقية من الجانب المصري الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومن الجانب التونسي وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وذلك بهدف دعم الأنشطة الشبابية والرياضية وتبادل الوفود والخبرات في هذا القطاع الحيوي.

مذكرة تفاهم لتنمية الصادرات

إلى جانب ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الصادرات، وقعها من الجانب المصري المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومن الجانب التونسي الوزير سمير عبيد.

وتستهدف المذكرة تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وفتح آفاق جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري المشترك خلال المرحلة المقبلة.

ختام الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية

واختُتمت المراسم بتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسارة الزعفراني، رئيسة الحكومة التونسية، على محضر الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، بما يعكس حرص قيادتي البلدين على دفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع من الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.