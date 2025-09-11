نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من السيسي إلى أمير قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وذلك خلال زيارته اليوم الخميس، إلى الدوحة، حيث نقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأمير قطر وتضامن مصر ووقوفها الكامل إلى جانب دولة قطر في أعقاب العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة.

وجدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر بأشد العبارات العدوان الاسرائيلى الغادر الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر الشقيقة، وخرقا فاضحا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن هذا العدوان الصارخ يشكل سابقة خطيرة لا يستهدف دولة قطر الشقيقة فحسب وإنما تقويض الأمن الجماعي العربي، وأن المساس بأمن قطر يعد مساسا مباشرا بالأمن القومي العربي.

وأكد وزير الخارجية تضامن مصر الكامل ووقوفها التام إلى جانب دولة قطر الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في هذا الظرف الدقيق، وقدم التعازي لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم المشين.

من جانبه، طلب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر نقل تحياته وتقديره إلى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي علي مبادرة سيادته بالاتصال مع سموه في هذا الظرف الدقيق، معربا عن بالغ الاعتزاز والتقدير للموقف المصري الداعم لقطر، وما يجسده من تكليف سيادته لوزير الخارجية للقيام بهذه الزيارة من تضامن يعبر عن عمق العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.