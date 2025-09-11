نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد ميدانيًا أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمحيط المتحف المصري الكبير والمناطق المؤدية إلى المنطقة الأثرية وذلك في إطار المتابعة الدورية للتجهيزات النهائية استعدادًا للافتتاح المرتقب للمتحف الذي يُعد أكبر صرح ثقافي وأثري في العالم.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالمنطقة المحيطة بالمتحف باعتبارها واجهة حضارية وسياحية لمصر مؤكدًا تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة بما يضمن ظهور المنطقة في أبهى صورة حضارية تعكس مكانة مصر أمام العالم.

وأشار المحافظ إلى أن نسب التنفيذ لأعمال التطوير بلغت أكثر من 95% حيث شملت تطوير الطرق والأرصفة وبلاط الإنترلوك والبلدورات فضلًا عن أعمال الإنارة والتشجير والزراعات واللاندسكيب وتنسيق اللافتات الإعلانية وهو ما ساهم في الوصول إلى مظهر حضاري متكامل يليق بالقيمة التاريخية والأثرية للمتحف.

وأضاف أن أعمال التطوير لم تقتصر على المظهر الجمالي فحسب بل تضمنت أيضًا رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين السيولة المرورية بالمحاور المؤدية إلى المتحف بما يحقق الانسيابية المطلوبة لحركة المواطنين والأفواج السياحية.

ولفت المحافظ إلى أن جولاته الميدانية تستهدف كذلك متابعة أعمال الصيانة الدورية للطرق والمحاور المحيطة بالمتحف ومنها طريق الفيوم – الطريق الصحراوي – ميدان الرماية – محور المريوطية – محور المنصورية وذلك للحفاظ على كفاءتها وضمان استدامتها في ظل ما تشهده المنطقة من كثافات مرورية يومية وتزايد حركة حافلات السائحين المتجهة إلى المنطقة الأثرية والمتحف المصري الكبير.

وشدد "النجار" على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية والتي تشمل بعض أعمال بلاط الإنترلوك وتدعيم جانبي الطرق بالأشجار لقرب موعد افتتاح المتحف مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة تكثيف التنسيق بين الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحي الهرم والأحياء المجاورة لتوحيد الجهود اليومية لرفع كفاءة النظافة وإجراء الصيانات الدورية للحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال التطوير.

كما وجه المحافظ بضرورة تطوير محطات الأتوبيس واللافتات الإعلانية لتحقيق التكامل مع أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة بما يضمن تقديم خدمات حضارية متكاملة لزوار المتحف والمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة في ختام جولته أن أعمال التطوير الجارية بالمتحف المصري الكبير ومحيطه تمثل إضافة نوعية تسهم في تعزيز مكانة مصر عالميًا كوجهة سياحية وثقافية فريدة مشيرًا إلى أن المشروع لا يخدم فقط الحركة السياحية بل يحقق أيضًا مردودًا مباشرًا للمواطنين من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة حضارية آمنة ومتكاملة تليق بمكانة مصر وتاريخها العريق.

رافق المحافظ خلال الجولة:

هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق والمهندسة عفاف عبد الحارث مدير مديرية الإسكان والمهندسة رضوى حامد نائب مدير مديرية الإسكان وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومحمد عيد مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة والمهندس أحمد هجرس مندوب شركة كهرباء جنوب القاهرة.

