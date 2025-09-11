نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد تنفيذ المرحلة الختامية للتدريب المصرى الأمريكى / المشترك النجم الساطع - 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الختامية للتدريب المصرى الأمريكى المشترك ( النجم الساطع - 2025 ) والمتمثلة فى تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البحرية، وذلك بحضور الفريق أول / ديميتريوس خوبيس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب.

حيث بدأت فعاليات المرحلة بعرض مفصل للأنشطة المنفذة والتى تضمنت الدفاع ضد التهديدات غير النمطية من خلال تنفيذ رماية مدفعية سطحى بالأعيرة المختلفة، كذلك تنفيذ ممارسة حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها، بالإضافة إلى تنفيذ عملية الهجوم على شاطئ معادى من خلال عناصر الوحدات الخاصة بواسطة الإبرار البحرى والإسقاط المظلى، وتنفيذ قذف جوى ضد الأهداف المخططة على الساحل بواسطة الطائرات المتعددة المهام، كما قامت عناصر القوات البرية بتنفيذ أعمال التأمين وصد الإبرار البحرى المعادى، وأظهرت الأنشطة المستوى الراقى للقوات ومدى قدرتها على تنفيذ المهام بأساليب إحترافية فى أزمنة قياسية وبدقة عالية.

وفى ختام المرحلة أشاد الفريق / أحمد خليفة بالأداء المتميز للقوات المشاركة بالتدريب، مشيرًا إلى أن ما تم مشاهدته من قدرات قتالية متطورة خلال فعاليات التدريب يأتى إنعكاسًا لحجم الجهود المبذولة والتنسيق المشترك لظهور التدريب بالمظهر المشرف وتحقيق الأهداف المرجوة منه، كما أعرب عن تطلعه بأن تشهد النسخ المقبلة من التدريب مشاركة المزيد من الدول لتعظيم الإستفادة من مختلف الثقافات العسكرية بما يدعم جهود العمل المشترك.

كما أشاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية بما وصلت إليه القوات من مختلف الدول المشاركة من قدرة على العمل المشترك والتنسيق فى تعاون كامل لتحقيق المهام التدريبية المخططة.

وعلى هامش تنفيذ فعاليات المرحلة إلتقى الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالسيد / نيكولاس فون أركس المدير الإقليمى للجنة الدولية للصليب الأحمر معربًا عن تقديره لجهود اللجنة فى ضوء المشاركة الفاعلة بتدريبات "النجم الساطع 2025 ".