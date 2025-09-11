نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس لا يلبي التطلعات.. واتفاق على تعزيز التعاون في ملفات استراتيجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس لا يلبي التطلعات.. واتفاق على تعزيز التعاون في ملفات استراتيجية

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنظيرته السيدة/ سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، خلال أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بالقاهرة، ناقلًا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره التونسي قيس سعيد، ودعم مصر الكامل لجهود تونس في تحقيق التنمية والاستقرار.

الدورة الـ18 للجنة العليا المشتركة

أوضح مدبولي أن هذا اللقاء يأتي للإعلان عن نتائج الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، والتي شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الصحة، الشباب والرياضة، الاستثمار، والتنمية الاقتصادية.

دعم القضية الفلسطينية

أكد رئيس الوزراء أن المباحثات تطرقت إلى القضية الفلسطينية، حيث شدد الجانبان على دعمهما الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

الملف الليبي تحت المجهر

أضاف مدبولي أن المباحثات تناولت الوضع في ليبيا، حيث تم الاتفاق على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستقرارها، وأن يكون الحل ليبيًا خالصًا بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

التجارة والاستثمار بين البلدين

شدد مدبولي على أن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين، والذي يقل عن نصف مليار دولار سنويًا، لا يرقى لتطلعات الشعبين، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على مضاعفة هذا الرقم خلال العامين المقبلين، عبر تعزيز الشراكات المشتركة وتكامل الأدوار في السوق الأفريقية.

منتدى التعاون الاقتصادي المصري التونسي

أعلن رئيس الوزراء أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة مباشرة من حكومتي البلدين لتنفيذ الاتفاقات، مؤكدًا أن منتدى التعاون الاقتصادي المصري التونسي سيُعقد بمشاركة واسعة من القطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات وزيادة حجم التجارة البينية.

في ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء الترحيب بنظيرته التونسية، متمنيًا لتونس وشعبها المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرتهم التنموية.