نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد البعثة الصينية لدى الاتحاد الإفريقي يزور وكالة الفضاء المصرية لتعزيز التعاون الفضائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025، وفدًا دبلوماسيا من البعثة الصينية لدى الاتحاد الإفريقي، في زيارة رسمية تهدف مناقشة أوجه التعاون العلمي والتقني بين الجانبين في مجالات الفضاء.



شهد اللقاء مناقشات موسعة حول فرص التعاون المشترك في إطلاق الأقمار الصناعية، وتبادل الخبرات، وتطوير البرامج التدريبية والتعليمية في مجال الفضاء. كما استعرض الطرفان أبرز إنجازات وكالة الفضاء المصرية وخططها المستقبلية لدعم الابتكار الفضائي داخل القارة الإفريقية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور ماجد إسماعيل عن بالغ سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أهميتها في دعم العلاقات المصرية الصينية، وتوسيع آفاق التعاون الثلاثي بين مصر والصين والدول الإفريقية في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات المتنامية بين مصر والصين، وضمن جهود وكالة الفضاء المصرية لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجال التكنولوجيا الفضائية.