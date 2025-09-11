نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة عين شمس تشهد تخرج الدفعة السادسة بالدبلوم المهني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت جامعة عين شمس والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء على دعم الطلاب والباحثين وتعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث والتطبيقات العلمية المتطورة، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور اسلام ابو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، تم مناقشة مشروعات تخرج طلاب الدفعة السادسة من الدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية للعام الجامعي 2024/2025.

افتتحت الفعاليات الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، بمشاركة الدكتور أشرف خالد حلمي القائم بعمل نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للشئون العلمية، وبحضور الدكتور رشا بندق منسق الدبلوم من جامعة عين شمس، والدكتور غادة عطا منسق الدبلوم من الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، إلى جانب الأستاذ محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس من الجانبين.

وأعربت الدكتورة أماني أسامة كامل عن فخرها بما قدمه الطلاب من مشروعات بحثية متميزة، مؤكدة أن الأعمال المعروضة تعكس جهدًا علميًا راقيًا وإبداعًا في توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع، مشيرة إلى التزام الجامعة بدعم البحث العلمي وتطوير البرامج الأكاديمية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أشاد الدكتور أشرف خالد حلمي بما أظهره الطلاب من مهارات بحثية عالية في تطبيق تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية على قضايا بيئية وتنموية هامة، مؤكدًا استمرار دعم الهيئة للتعاون المثمر مع جامعة عين شمس في إعداد كوادر علمية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وتضمنت المناقشات عرض مشروع بعنوان: “تحليل التغيرات الجيومورفولوجية والبشرية في منطقة توشكى (2000-2025): دراسة متكاملة”،ومشروع “رصد وتقييم آثار تغير المناخ باستخدام بيانات الاستشعار من البعد – رشيد، مصر”.

وتضمنت لجان المناقشة أ.د عبد المسيح سمعان عبد المسيح يوسف، أستاذ متفرغ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس،الدكتور عادل عبد الحميد شلبي، رئيس شعبة الدراسات البيئية واستخدامات الأراضي بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء،أ.د محمد سيف الدين عبد الواحد، أستاذ الأراضي بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

وعلى هامش الفعالية تم تكريم الطالب الأول على الدفعة الخامسة من الدبلوم، إلى جانب تكريم إدارة وأعضاء هيئة التدريس بالدبلوم.