كلية الإعلام بالجامعة البريطانية تطلق 5 تخصصات جديدة

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كلية الإعلام والاتصال بالجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، إطلاق خمسة تخصصات جديدة اعتبارًا من العام الأكاديمي 2025/2026، وذلك عقب موافقة واعتماد المجلس الأعلى للجامعات المصرية، بهدف مواكبة متطلبات سوق العمل، وتزويد الطلاب بالمعارف والمهارات الحديثة التي تؤهلهم للمنافسة إقليميًا ودوليًا، مع التركيز على الدمج بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، بما يضمن إعداد خريجين قادرين على الإبداع والابتكار في مجالات الإعلام المتنوعة.

وأوضحت الكلية، أن التخصصات الجديدة تضم كلًا من صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، الإعلان والعلامة التجارية، العلاقات العامة والتسويق الرقمي، الإنتاج الإعلامي والبث الإبداعي، وصناعة الأفلام والسرد الإعلامي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن إطلاق هذه التخصصات الجديدة يمثل خطوة استراتيجية تعكس استجابة واعية للتحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام الرقمي والاتصال، وتجسيدًا لرؤية الجامعة في إعداد خريجين يتمتعون بالقدرة على الإبداع والابتكار، ويمتلكون معارف ومهارات متكاملة تؤهلهم لمنافسة قوية في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح الدكتور "لطفي"، أن جميع البرامج الجديدة تم إعدادها بالتعاون مع نخبة من خبراء الصناعة والهيئات المهنية المتخصصة، بما يضمن توافقها مع أحدث التوجهات العالمية في الإعلام الرقمي والتقنيات الحديثة، ويعزز من فرص توظيف الخريجين وريادتهم في مختلف مجالات الإعلام والاتصال، موضحًا أن الجامعة البريطانية في مصر لا تقتصر على تقديم مناهج أكاديمية متطورة فحسب، بل تحرص أيضًا على دمج الجانب التطبيقي والعملي من خلال شراكات مع مؤسسات إعلامية رائدة، وتوفير أحدث الاستوديوهات والمعامل المتخصصة داخل الحرم الجامعي.



ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل صالح، عميد الكلية، أن التخصصات الجديدة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز قابلية توظيف الخريجين وربط الدراسة الأكاديمية بشكل مباشر بمتطلبات السوق. وأشار إلى أن البرنامج يجمع بين مناهج نظرية متقدمة وتطبيقات عملية حديثة، مع التركيز على دمج أحدث التطورات في المجال مثل توظيف الذكاء الاصطناعي في الاتصال وصناعة المحتوى، استخدام تحليلات البيانات الضخمة في التسويق والإعلان، الاستفادة من تقنيات الوسائط الممتدة (XR) بما يشمل الواقعين الافتراضي والمعزز في الإنتاج الإعلامي، وتطوير أساليب مبتكرة في السرد البصري وصناعة الأفلام.

وأضاف الدكتور "صالح"، أن هذا التوجه يمنح الخريجين قاعدة معرفية ومهارية متكاملة تمكّنهم من مواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة الإعلامية، والمنافسة بقوة على المستويين الإقليمي والدولي.

وجدير بالذكر أن البرنامج يمنح شهادة مزدوجة أحدهما معتمدة من المجلس الأعلي للجامعات المصرية والآخري مع جامعة لندن ساوث بانك في بالمملكة المتحدة (LSBU)، بما يعزز القيمة الأكاديمية والمهنية للدرجة العلمية.