نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تستعد لانطلاقة العام الجامعي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة سلسلة من الاجتماعات التحضيرية بالتنسيق مع السادة أعضاء هيئة التدريس واتحاد الطلاب، وذلك في إطار استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي الجديد، بدعم الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور أحمد البنداري المشرف الأكاديمي، الدكتور أسامة القبيصي عميد الكلية التكنولوجية.

شهدت الاجتماعات مناقشات موسعة حول تنظيم حفل استقبال الطلاب الجدد، وتنسيق الفعاليات التي تهدف إلى دمجهم في البيئة الجامعية وتعريفهم بالبرامج الأكاديمية المختلفة. وقد تم الاتفاق على إعداد أقسام تعريفية لكل برنامج دراسي، تتيح للطلاب فرصة التعرف على أهداف البرامج والمقررات التي يتم تدريسها، مما يسهم في توجيههم نحو اختيار التخصص الأنسب لهم.

كما أعلنت الجامعة عن تنظيم معرض مفتوح يضم مشروعات الطلاب المتميزة، ليكون منصة لعرض الابتكارات والأفكار التطبيقية التي تعكس مستوى التعليم التكنولوجي المتقدم الذي تقدمه الجامعة. ويهدف المعرض إلى تحفيز روح الإبداع لدى الطلاب الجدد وتعزيز التواصل بين مختلف التخصصات.

عقدت الاجتماعات بحضور دكتورة جولينا سمير منسق برنامج تكنولوجيا انظمة التحكم والتشغيل الصناعي، دكتور خالد مصطفي منسق برنامج تكنولوجيا الاوتوترونيكس، دكتور احمد سويدان منسق برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، دكتور انور سيد عبد الحميد منسق برنامج تكنولوجيا الامن السيبراني وعلوم البيانات، دكتور سيمون عزت منسق برنامج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، دكتورة عزيزة التلاوي منسق برنامج تكنولوجيا الملابس الجاهزة.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية محفزة، وتقديم تجربة جامعية متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والدعم المجتمعي.

