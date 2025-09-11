نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الهيئة العربية للتصنيع يشهد تكريم المتفوقين بالثانوية العامة للعام ٢٠٢٥ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حفل تكريم أبناء العاملين والعاملات بالهيئة من المتفوقين بشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي (2024-2025)، وذلك بمقر رئاسة الهيئة.

في اطار فعاليات الإحتفال، أعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن سعادته بتكريم المتفوقين بشهادة الثانوية العامة من أبناء العاملين والعاملات بالهيئة، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع ترعي المبدعين والمبتكرين، لافتا أن تقدم بلدنا الحبيبة مصر لن يكون إلا بالجد والإجتهاد بكل قوة وصلابة وبعقول وطنية متفوقة، ذات رؤية مستنيرة ومخلصة في كافة مجالات العلوم والفنون والآداب.

وأكد علي أهمية اكتشاف الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم تعليميًا، وبدنيًا، وثقافيًا، واجتماعيًا، حتى يتمكنوا من تطوير وتنمية مواهبهم، والوصول إلى أعلى مراتب التفوق والإبداع.

أشار اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" أننا نتطلع أن يخرج من بينكم العلماء، والمفكرون، والأدباء الذين يؤدون خدماتٍ جليلة حقيقية لمجتمعاتهم، لافتا أن الشباب أصبح الآن يتولى مناصب قيادية وتنفيذية، فى خطوة تؤكد اهتمام الدولة بالشباب المصرى الواعد، وإعدادهم لتولى المسئولية فى المرحلة المقبلة.

وحرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي توجيه النصيحة للطلبة المتفوقين وهم علي أعتاب دراستهم الجامعية بضرورة صقل خبراتهم ومعارفهم بالخبرات التكنولوجية الحديثة وعلوم المستقبل، والتي تتوافق مع متطلبات أسواق العمل بالهيئة ومحليا واقليميا ودوليا، لافتا إلي اهتمام الهيئة بتطوير وتحديث وصقل مهارات القدرات البشرية بها ،بما يتوافق مع معايير الثورة الصناعية الرابعة، قائلا لهم "أنتم أمل مصر والمستقبل... استمروا في تفوقكم ".

وأشار أن مصر مليئة بالنماذج الإيجابية والنقاط المضيئة والجهود المخلصة ومشروعات التنمية الشاملة، محذرا من محاولات إفساد الشباب وحرب الشائعات والتشكيك في مجهودات الدولة المختلفة للإصلاح في كافة المجالات، مضيفا أن مراحل بناء الدول دائمًا تقتضى تضحيات لتحقيق ما نصبو إليه من آمال وتطلعات ،وأن المستقبل مضئ بفضل الله تعالى.

وفي اطار اجواء إحتفالية إمتزجت فيها مشاعر الفرحة والتقدير والفخر بالمتفوقين من أبناء العاملين بالهيئة ، قام اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف "رئيس الهيئة العربية للتصنيع بتكريم الطالب محمد أشرف شحاته شوربجي الأول علي مستوي الهيئة من ابناء العاملين

والحاصل علي الترتيب الرابع علي مستوي الجمهورية الشعبة الأدبية

وتكريم عدد 32 طالب وطالبة من ابناء العاملين، ومنحهم شهادات التقدير ومكافآت بعد إنتهاء حفل التكريم ،حرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي إلتقاط الصور التذكارية مع الطلبة.

من جانبهم، أعرب أولياء أمور الطلبة من العاملين بالهيئة عن سعادتهم بهذه الحفاوة الراقية والمشاعر الصادقة من رئاسة الهيئة العربية للتصنيع، تقديرا بدورهم في رحلة الحياة، متمنين دوام التوفيق والنجاح والسداد للهيئة قيادة وعاملين.